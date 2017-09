Jachete si geci scurte pentru toamna 2017

S-ar parea ca alegerea jachetei ideale pentru un sezon capricios cum este toamna nu este intotdeauna o sarcina usoara. Mai ales atunci cand moda se schimba de la sezon la sezon si te ia pe nepregatite. Dar ce trebuie sa ai mereu in vedere este faptul ca jacheta sau geaca trebuie aleasa in functie de stilul tau vestimentar si de gusturile tale.

Trebuie mai intai sa te simti mandra ca o porti si abia apoi sa te intereseze daca face parte din tendintele sezonului sau nu.

Am incercat pentru acest material sa aleg modele de geci si jachete de toamna din stiluri diferite ca sa pot sa vin in ajutorul fiecareia dintre voi. Iata ce recomandari am pentru voi: