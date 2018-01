Idei de cadouri de Valentine's Day pentru barbati

Sunt genul de femeie care atunci cand merge la cumparaturi pune in cos mai multe pentru el si mai putine pentru ea. Sau care atunci cand se uita in magazinele online vede o multime de lucrusoare frumoase pentru ea, dar termina prin a cumpara ceva partenerului. Asa sunt eu: imi place sa il surprind cat de des pot cu mici surprize, chiar daca surpriza consta uneori intr-o agenda in care sa-si scrie creatiile muzicale sau napolitana lui preferata.

Valentine's Day este pentru noi, pentru mine si iubit, o zi oarecare. Inca de la inceputul relatiei am stabilit ca nu vom avea asteptari unul de la celalalt, fara cine romantice la lumina lumanarilor, buchete de flori, baloane in forma de inimioare si alte cadouri. Cu toate astea, s-a intamplat ca anul trecut sa fiu asteptata acasa cu un mic cadou si o floare. De ce sa nu recunosc, m-am bucurat ca un copil mic, dar am si simtit nevoia sa imi cer scuze pentru ca nu am avut un cadou "de dat la schimb".

Ei bine, anul asta am de gand sa il surprind eu. Pe langa tinuta vestimentara sexy in care planuiesc sa il astept, am cautat si cateva cadouri despre care stiu sigur ca s-ar bucura sa le primeasca. Si sunt sigura ca si al tau iubit, logodnic sau sot s-ar putea folosi de ele.