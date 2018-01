Lenjerie intima sexy in 6 seturi negre misterioase

Degeaba ne propunem in fiecare zi sa ne imbracam mai colorat, mai optimist, hainele negre ne vor atrage ca un magnet in orice moment si raman in topul preferintelor chiar si vara, la 35 de grade. Cand vine vorba de lenjerie intima, tot cea neagra este cea cu un pas inaintea tuturor. Am cunoscut farmecul lenjeriei intime rosie. Dar si pe cel al lenjeriei intime albe, insa niciuna dintre ele nu m-a convins cum m-a convins lenjeria neagra ca merita sa o colectionez.

Lenjeria intima neagra este eleganta si are cel mai puternic impact in fata barbatilor. Poti sa ii intrebi chiar pe ei, iti vor raspunde ca devin vulnerabili in fata unei femei care poarta lenjeria neagra.