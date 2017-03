Ce blugi pun in bagaj cand calatoresc

Blugi cu aplicatii

Blugii cu broderie si alte aplicatii sunt, dupa cum am mai spus, un must-have, iar asta inseamna ca nu ai voie sa pleci anul acesta in calatorie fara ei. O sa spui adio diminetilor in care te indispui (da, se intampla asta chiar si in vacante) pentru ca nu stii cum sa te imbraci ca sa le faci impresie buna oamenilor cu care te intalnesti pe strada.

Uneori nu trebuie sa vorbesti cu cineva ca sa isi faca o impresie despre tine - outfit-ul reprezinta in foarte multe cazuri cartea de vizita.

