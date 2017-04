La inceputul acestei luni am scris despre ce este BB Cream-ul si care sunt avantajele lui. Astazi, la sfarsitul lunii, m-am gandit sa scriu si despre CC Cream - un alt concept japonez dezvoltat in Coreea (anul 2013), cu rol multifunctional.

Principala intrebare pe care ne-o punem cu toate: ce diferente exista intre BB Cream si CC Cream? Ei bine, asa cum spuneam in articolul anterior, BB Cream este prescurtarea de la Blemish Balm (balsam corector pentru imperfectiuni), in timp ce CC Cream inseamna Color Control (corectarea culorii). Asta inseamna ca are o putere de acoperire ceva mai mare, apropiindu-se mai mult de un fond de ten decat de o crema hidratanta.