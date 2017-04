Ce haine in culori tari purtam in sezonul cald

Stiu ca multe dintre noi au evitat pe cat posibil hainele in culori tari. Am facut si eu asta, insa "regula" a fost incalcata in urma cu 2-3 ani, cand am inteles ca rozul nu este o culoare kitschoasa sau de fetite si ca o rochie verde neon este demna chiar si de covorul rosu.

In continuare te las sa te inspiri din recomandarile mele cu articole vestimentare in culori tari pe care sa le introduci in outfit-urile tale din sezonul cald.