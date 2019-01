Unicornul a devenit, indirect, o emblemă a timpurilor moderne. S-a popularizat și este preferat ca motive în diverse domenii - fashion, mobilier și decorațiuni, rechizite și multe altele. Culmea, nu place doar celor mai micuți de vârstă. Și totuși de ce?

Pentru că unicornul simbolizează mai multe lucruri, printre care inocență, magie, naivitate, energie.

Unicornii sunt animale mistice care ne-au fascinat imaginația prin filme, animații, povești și au fost învăluite dintotdeauna în mister, cu diverse rădăcini în culturi diferite. În principiu au doar explicații pozitive - puritate, speranță și tărie, încredere.

“Dreams are the playground of Unicorns. “ așa spune un citat al cărui autor este necunoscut. Și ne place și nouă să credem asta, că într-adevăr visurile sunt locurile de joacă ale unicornilor. Mai ales când am aflat că reprezintă tot ce-i mai frumos pe lumea asta. Lume pe care o putem transforma în ceva fermecat, puțin câte puțin.

Sursă front photo: Unsplash/ Freepik / Pexels