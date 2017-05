Ce spun femeile despre deodorantul lor preferat

Asa cum era normal, parerile sunt impartite, insa conteaza foarte mult tipul de piele al fiecarei persoane. Eu una transpir foarte putin si imi rezista deodorantul de dimineata pana seara, in schimb am prietene care au probleme cu transpiratia chiar si in toiul iernii.

Ce caut eu la un deodorant?! Sa nu lase pete. Cel mai bun de pana acum s-a dovedit a fi cel de la Vichy. Si nu sunt singura. Potrivit review-urilor, "este cel mai bun deodorant pe care l-am avut pana acum pentru ca este singurul care nu lasa pete albe pe haine".

Deodorant anti-urme Vichy Deodorant invisible Bourjois

Deodorant 48h Mitchum Deodorant spray pudra Dove

Cand vine vorba de raportul calitate-pret, ne indreptam atentia catre cele mai la indemana produse. Despre deodorantul antiperspirant spray Dove Powder Soft am aflat ca "este foarte eficient si are un miros delicat, deosebit".

Trebuie sa spun ca am si eu unul acasa si il folosesc dupa fiecare dus, cand vreau sa ma simt ca si cum as fi fost mangaiata de toate florile din lume.

Deodorantul roll-on Bourjois, cu formula anti-urme galbene si albe, ofera protectie 48h si are un parfum rezistent de boboci de magnolie. "Miros placut si cel mai important: protectie de durata, fata de alte deodorante care m-au dezamagit".

Un plus: colega mea care il foloseste mi-a confirmat cele scrise la rubrica cu review-uri.

Cand am citit review-urile pentru antiperspirantul spray Mitchum Shower Fresh, mi-a atras atentia unul in mod special: "Il folosesc la litiera pisicii sau in pantofar si absoarbe perfect mirosurile neplacute...". Si, crede-ma, conteaza mult ca un deodorant antiperspirant sa aiba puterere de absorbtie a mirosurilor neplacute.

Altcineva a scris ca este "un produs foarte bun, isi face treaba foarte bine (desi sunt o persoana foarte activa)". O credem pe cuvant.

Astea sunt doar cateva dintre parerile femeilor despre antiperspirantele pe care le folosesc. Tu ce imi pot spune despre al tau? Ajuta-ne cu o parere!

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/ Syda Productions