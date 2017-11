Intotdeauna mi-au placut dresurile, ciorapii si sosetele colorate. Au un plus de ludic, de imaginatie. Si pe langa asta pot fi varianta de a inlocui bijuteriile sau alte accesorii, transformand total o tinuta.

Si pentru ca exista doua mari trenduri in ciorapi colorati in iarna aceasta, am cautat cateva variante de dresuri in tonuri tari si cateva de dresuri cu fir metalic. Si ca sa nu lungim prea mult vorba, sa trecem la atac!