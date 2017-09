Pentru fashionistele care isi doresc sa fie in tendinte, fara sa goleasca contul bancar, am ales 6 modele de pantofi, ghete, botine, cizme ce se vor purta in toamna-iarna 2017-2018.

Mai mult de atat, am ales incaltaminte ce se regaseste in trendurile sezoanelor anterioare si care vor fi prezente si in garderoba de toamna.

Descopera mai jos ce pastrezi in garderoba de toamna in materie de pantofi. Descopera care este incaltamintea in tendinte pentru toamna-iarna 2017-2018.