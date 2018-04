Cum îți prinzi părul în 2018: ca în anii ’60, cu accesorii retro și aranjamente în creștet

Da, una dintre cele mai sexy coafuri lejere de vară este aceasta, după părerea mea. Vorba americanului ”they don’t make it like they used to” (nu mai există) acest gen de femeie! Femeia care poartă eșarfă pe cap, ce-i flutură în vânt într-o decapotabilă retro! Nici măcar în filme! Ei bine, în filme nu! Însă, în modă, daaaa! Cum îți prinzi părul la vară? Erdem Antonio Mara, Temperley London, Miu Miu, Derek Lam și alții spun că folosești accesorii de păr pentru coafuri de primăvară-vară 2018.

Alege accesorii de păr pentru coafuri lejere de vară

Aceste accesorii sunt relevante, mai ales la coafurile ridicate! Eșarfe de mătase, baticuri, diademe, clame, bentițe, toate acele accesorii ce amintesc de moda anilor ’60 și ’40 sunt atât de ladylike. Aceste tendințe pentru 2018 te fac femeie, te fac o lady de-adevăratelea! Și în plus, acestea sunt coafuri ușor de făcut cu maximum de efect! Se poartă atât cu părul drept cât și cu părul creț, pentru un hair style la modă.