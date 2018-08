Londa Fixativ Finisare cu fixare flexibilă Style Set It

Am găsit ceva avantaje și la Londa Fixativ Finisare cu fixare flexibilă Style Set It. De altfel, mi se pare că este cea mai bună variantă, mai ales dacă ai părul mai lung, ori coafuri mai spectaculoase, mai complicate. Cum fixezi părul fără să pară artificial cu acest fixativ Londa? Pulverizezi pe coafura finisată de la o distanță de aproximativ 30 cm. Vei obține o fixare flexibilă, uscare rapidă. După ce le-am încercat pe toate, m-am oprit la Londa.

Și bine am făcut, căci am avut părul fixat în total 8 ore. Asta cronometrat de la coafare și până la dușul de după petrecere. Mi-a plăcut că firele de păr s-au mișcat, au fost flexibile, nu mi-a lăsat părul lipicios și mi-am amintit abia pe la 4 dimineața, la duș că am avut fixativ în păr. În plus, se îndepărtează rapid de tot doar cu apă și nu a fost necesar să reaplic deloc pe parcursul nunții.