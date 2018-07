Cozi răvășite, cu șuvițe effortless pentru stilizări răcoroase, de vară

Oh, doamnelor și câte variante avem! Dacă ești fan al cozilor, cocurilor sau stilizărilor cu părul prins, este vara ta, fără doar și poate! Se poartă coafuri cu părul răvășit și prins în cozi ponytail, la baza cefei. Am văzut la Public School coadă dublă (prinsă la bază și apoi către vârf) realizată pe păr răvășit și creț. Tot un ponytail, ceva mai ”clean” cu mici ondulări și ciufuleli, cu inspirație din anii 70, dar curat strâns, am văzut la Loewe.

La Alberta Ferretti am văzut coafuri cu părul ciufulit și aspect umed, în asortare cu ținute de inspirație optzecistă și nouăzecistă, cu tentă de sportswear. Stiliștii au propus cozi prinse la spate, cu șuvițe ciufulite, umede, și cu fire de păr lăsate să încadreze fața. Dacă vrei un păr ciufulit ușor de coafat, aceasta este vara ta și poți experimenta și propunerile văzute la Badgley Mischka! La el am văzut cocuri răvășite dar atât de sofisticate și elegante! Stiliștii săi au propus cocuri răvășite, prinse la baza gâtului, cu volum, dar elegante, relaxate și effortless.

Absolut de încercat aceste sugestii de cum prinzi părul răvășit în 2018! De încercat sunt și variantele de cozi ”electrizate” de la Tanya Taylor dar și buclele-nod lejere, peste păr ciufulit (un fel de half-ponytail) ale Victoriei Beckham.