Cum sa iti organizezi garderoba de toamna: cutii si accesorii utile pentru ordonare

Viena nu m-a impresionat, in schimb am avut ocazia sa petrec o zi intr-unul dintre satele apropiate, mai exact Weissenbach an der Triesting - foarte linistit si curat, unde parca totul era in miniatura. Acolo mi-au placut casele, curtile, stradutele, magazinele si de acolo am simtit nevoia sa ma intorc acasa si sa fac cateva modificari.

Mi-ar fi placut sa imi cumpar ceva cutii si decoratiuni din Austria, dar cum nu am reusit sa imi duc la bun sfarsit planul, am revenit in tara si am inceput cautarile online. Mai ales ca maine este prima zi de toamna si este ocazia perfecta pentru schimbari.