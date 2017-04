Cum sa porti imprimeul floral din cap pana in picioare

Outfit casual cu flori imprimate

Ma regasesc destul de mult in acest outfit. Azi nu mi se pare exagerat de colorat si de feminin, dimpotriva, este un outfit in care as vrea sa fiu surprinsa in timp ce ma indrept grabita spre locul de munca.

Sau, de ce nu, inspirata de multitudinea de culori si de flori, as face o escapada la munte intr-o zi de primavara cu mult soare. Cu rucsacul in spate, unde cu siguranta as avea tot ce imi trebuie ca sa plec si sa ma intorc peste doua zile, si o pereche de bascheti in picioare, m-as bucura de cea mai frumoasa experienta a momentului.

Pantaloni drepti Jacheta bomber Rucsac cu imprimeu