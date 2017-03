Se poarta fustele cu imprimeu floral in aceasta primavara si moda continua si la vara! Se poarta fustele cu print floral, de lungime mini, midi si maxi. Sa din texturi flu-flu, in tenta Boho, romantica. Sa fie din materiale ce cad mai greu, cu talia inalta, inspirandu-se din stilul anilor ’80! Oricum ar fi, se poarta fustele cu imprimeu floral!

Se poarta fustele cu imprimeu floral pentru ca sunt feminine. Pentru ca sunt pline de viata si de vara. Dar, mai ales, se poarta aceste modele de fuste pentru ca 2017 isi gaseste inspiratia in moda anilor ’80.

Se poarta fustele cu imprimeu floral de orice lungime: mini, midi, maxi! Peter Pilotto a combinat fusta florala midi, cu aplicatii si broderii cu o bustiera. Tot cu o bustiera a combinat si Tory Burch fusta cu pattern floral maxi, ampla, lunga, cu talie inalta. Altuzarra a ales fusta cu imprimeu floral de lungime pana la genunchi (dar cu slit pana deasupra coapsei) si a stilizat-o cu top cu umerii goi, centura animal-print, sandale cu toc si cercei din plastic, mari, colorati. Atat de Disco! Putem merge si mai departe de atat!

Se poarta fustele cu imprimeu floral dar si cu aplicatii florale! De exemplu, Dolce & Gabanna a imbinat un mini juppe cu un top cu corset cu pattern floral si multe bijuterii, lasand impresia unei gradini secrete, pretioase. Se poarta fustele cu imprimeu floral si cu lunfime asimetrica! Philoshopy a imbinat o astfel de fusta (decorata si cu multe straturi de volane) cu un top ton sur ton, creand impresia de combinezon. Isabel Marant a ales fusta scurta cu imprimeu floral stilizat, pe care a asortat-o cu o bluza cu umarul gol, tot cu flori.

Se poarta fustele cu imprimeu floral! Intregul sezon este o imensa sera de flori, toate colorate! Mici si mari. Cu linii stilizate sau aratand cant mai natural. In culori pastelate sau in nuante tari.

1. Fusta mini cu imprimeu floral este ideala in zilele calde de vara. Poart-o cu un T-shirt basic, daca nu vrei sa risti sau cu o bluza cu un alt fel de print floral.

Fusta mini

Se poarta fustele cu imprimeu floral cu lungime pana la genunchi. Mai ales daca au talie inalta si le asortezi intr-un stil ce aminteste de anii ’80.

Fusta cu pliuri

3. Fusta midi cu motive florale este perfecta pentru zilele de concediu. Poart-o cu bustiera sau top cu vedere la abdomen sau cu o camasa cambrata colorata.

Fusta midi

Daca alegi o fusta cu flori avand lungime maxi, o poti purta tot cu un top scurt, un tricou basic sau o bluza cu volane.

Fusta maxi

Sursa Foto Front Page: pexels.com