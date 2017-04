De ce bluza in dungi e o piesa must have versatila

Bluza in dungi este acea piesa vestimentara pe care o scoti din dulap atunci cand nu stii cu ce sa te imbraci, dar stii ca vrei ceva diferit, ceva care sa iasa din banal. Bluza in dungi nu se demodeaza, ba chiar revine in tendinte de la an la an, si se afla in garderobele tuturor doamnelor si domnisoarelor in cel putin un exemplar. Nu te asteptai, nu?!