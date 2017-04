Modele de camasi in dungi: cum sa le porti in functie de silueta

Ce camasa in dungi ti se potriveste in functie de silueta?

Imprimeul cu dungi poate face adevarate minuni in remodelarea vizuala a siluetei. O burtica pe ici, un bust prea mare sau prea mic pe colo, brate mai groase sau spatele lat – fiecare femeie “isi gaseste” defectele imediat! Daca vrei sa ascunzi mici imperfectiuni in partea de sus a corpului, de care nu esti mandra, poti apela la camasa in dungi!

Camasa in dungi subtiri pentru un efect de alungirea siluetei

Daca esti micuta de statura sau vrei sa creezi impresia de silueta zvelta, alungita, alege o camasa in dungi subtiri. De preferat verticale, oblice sau in “joc” – din toate directiile. Poarta acest gen de camasa la tinutele office, cu fuste conice, midi sau cu pantaloni pana, la dunga!

Camasi de dama in dungi subtiri

Alege camasile in dungi verticale si orizontale daca vrei sa ascunzi cateva kilograme in plus la abdomen

Genul de camasa deconstruita, cu tiparul clasic reinterpetat, cu dungi din mai multe directii creeaza asa o “galagie” in zona superioara a corpului ca nu se mai vad acele “defecte”! Alege o camasa office in dungi de acest gen si ai grija sa nu fie cambrata, ci mai degraba croita amplu. Poart-o la birou cu pantaloni eleganti, conici, si cu blugi sau fuste lungi si sandale fara toc in tinute casual.

Modele de camasi in dungi daca esti plinuta

Camasa in dungi groase are “darul” de a adauga volum. Ai grija cum o porti!

Desi e greu de crezut, exista si femei care isi doresc un plus de volum pe ici pe colo. Fie ca doresc sa creeze impresia unui bust generos, fie ca vor sa lase impresia de forme feminine, camasa in dungi groase (daca mai sunt si orizontale!) ajuta! Daca porti camasi office de acest gen, asorteaza-le cu fuste-lalea, de lungime pana la genunchi sau midi. Daca porti aceste camasi casual, alege pantalonii sport, o jacheta de blugi sau din piele si mocasini ori tenisi!

Camasi office cu dungi late

Camasile in dungi din acest sezon sunt oricum numai plictisitoare nu! Si sunt foarte folositoare in a masca micile imperfectiuni ale siluetei! Poarta dungi verticale pentru alungirea siluetei. Alege imprimeu cu dungi subtiri ca sa dispara burtica! Camasile de dama in dungi late adauga cateva kilograme, daca ai o silueta firava!

Sursa foto front page: Unsplash