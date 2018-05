În timp însă, am început să includ fond de ten și în rutina mea de machiaj. Nu foarte des. Și tot astfel, am început să îmi răspund la multe întrebări legate de fondul de ten. Am citit multe reviste, apoi pe internet, am testat multe tipuri de astfel de produse, m-am jucat, am căpătat experiență și în final am avut ocazia să întreb chiar o prietenă despre toate nelămuririle mele legate de fond de ten, pentru că a făcut niște cursuri de make up și chiar se ocupă cu asta periodic.

Am ales, de aceea, să prezint mai departe răspunsurile la care am ajuns, la întrebările personale legate de fond de ten. Mă gândesc că poate ajută, că poate și altele dintre voi și-au pus aceleași întrebări ori sunt la început de drum într-ale make up-ului și încă nu știu prea multe, încă nu au testat multe tipuri de fond de ten și au teama aceea inițială. Pentru că: mai multe răspunsuri corecte, mai puține probleme cu tenul tău! Te sfătuiesc mai întâi să încerci să îți răspunzi singură la unele întrebări și abia apoi să confrunți răspunsurile cu ale mele. 😉