Fustele pantaloni: mix perfect intre confort si feminitate

Trebuie sa recunosc ca nu am mai auzit si nu am mai vazut o fusta-pantalon de foooarte mult timp. Dar sunt absolut convinsa ca in toate colturile lumii sunt doamne si domnisoare care se bucura zi de zi de confortul, eleganta si feminitatea pe care o astfel de piesa vestimentara ti-o ofera.