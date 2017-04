Tinute de concert vara in aer liber

Cum te imbraci la un concert de la malul marii

De cand ma stiu mi-au placut concertele desfasurate pe malul marii. De cand vedeam in filme si in videoclipurile artistilor mei preferati. Nu am fost la multe, insa cele la care am luat parte au ramas cele mai emotionante amintiri de la mare. Si pentru ca sunt o norocoasa, destinul a facut ca iubitul meu sa fie nascut in Constanta, iar cand l-am cunoscut a fost momentul in care am descoperit doua mari iubiri: el si marea.

Am mers la cateva concerte si evenimente desfasurate pe nisipul fierbinte, atat pe timp de zi, cat si noaptea, iar pe langa distractia de care am avut parte si prieteniile pe care le-am legat, mi-a placut sa observ in tacere oamenii, sa ma bucur de fericirea lor si sa le admir stilurile vestimentare.

Despre outfit-urile fetelor care asista la concertele de la malul marii pot spune ca sunt simple si sofisticate in acelasi timp.

O salopeta scurta, o pereche de sandale joase sau adidasi si nelipsita palarie care sa le fereasca de insolatie alcatuiesc una dintre tinutele ideale pentru o astfel de ocazie.

Salopeta scurta Sandale cu platforma Palarie mare