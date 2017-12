Trebuie sa spun ca intotdeauna mi-a placut sa imbin piese vestimentare aparent contrastante sau care aparent nu s-ar potrivi. Tocmai de aceea mi-a placut sa port fuste din tulle sau fuste din dantela cu hanorace sau sweatere.

Si tocmai de aceea am ales fuste pretioase purtate cu tricotaje de cum au aparut in trendurile de sezon. Si tocmai de aceea am cautat cele mjai chic modele de fuste midi din dantela sau de fuste midi sexy si cele mai chic modele de pulovere maxi! Descopera un look cool de iarna extrem de sexy, in viziunea mea, mai jos: