Si nu asa oricum. Astazi am decis sa adaug ceva relaxare in felul in care vedem cu totii serioasa tinuta de mers la birou. Asa ca, am ales cateva modele de genti-plic casual ce pot deveni oricand perechea outfitului tau de mers la job.

Tu cum te imbraci la job? Alegi un stil sobru, in clasicul dress-code office? Alegi un stil elegant si feminin? Sau optezi pentru linii casual, relaxat?

Oricum ar fi, cred ca geanta pentru tinute office poate fi si altfel decat “de mers la birou”. Prea se ia in serios geanta pentru tinuta business. Prea vrea sa fie numai servieta, tote, geanta de mana trapezoidala sau geanta de umar. Prea ni se spune sa purtam modele de genti simple la locul de munca! Eu, una, protestez!

Protestez pentru ca putem oricand purta clutc-uri office la deux-piuece sau la sacou si pantaloni la dunga! Putem oricand sa alegem genti-plic casual alaturi de stofa sau tweed si camasa alba. Putem oricand sa alegem drept geanta pentru tinute office un plic colorat, sau poate intr-o nuante neutra, dar cu detalii chic! Asa ca, doamnelor, sa alegem geanta pentru tinuta business, altfel! Sa alegem genti-plic casual pentru un vibe mai relaxat si mai creativ!