Cele mai frumoase genti office sunt minimal, de calitate

O geanta minimalista, de calitate, fara detalii in plus, fara brizbrizuri, fara catarame masive sau texturi ce ies in evidenta, este modelul perfect la un business lunch. Si asta pentru ca scopul ei este sa intregeasca tinuta office, nu sa iasa in evidenta.

Desi va costa mai mult, alege o geanta investitie, de brand sau de designer, intrucat o vei folosi mai multi ani (stilul minimal nu se demodeaza si poate fi usor de asortat la alte tinute). In plus, gentile de designer au detalii si cusaturi de calitate si crede-ma cand iti spun ca sunt elemente pe care persoanele din fata ta se focuseaza!

Alege o geanta office minimalista de firma