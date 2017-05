Nu ai cum sa nu indragesti hainele cu franjuri. Recunosc ca nu prea ma dau in vant dupa cizmele si ghetele cu franjuri (am avut o singura astfel de pereche), insa cand vine vorba de genti si de haine, mi-as umple sifonierul cu ele.

Ce ma incanta atat de mult la hainele cu franjuri? Probabil faptul ca reusesc sa ma scoata din zona mea de confort si sa ma transpuna intr-o alta epoca, undeva in anii '20, undeva in vestul salbatic (daca vorbim de o jacheta franjurata din piele de caprioara).

Si mie mi-ar fi placut tare de tot sa fiu o femeie de 25-35 de ani in anii '20, sa imbrac rochitele acelea scurte cu franjuri, manusi elegante, palarii si umbrele cu dantela si sa merg la petrecerile in stilul "The Great Gatsby".

Cel mai des intalnite piese vestimentare cu franjuri sunt poncho-urile si rochiile de ocazii, inca prezente in dulapurile fashionistelor.