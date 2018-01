Alte piese wow din paiete, in afara de rochiile glam

Chiar in dimineata asta m-a intrebat o prietena daca se mai poarta paietele si in 2018. M-a prins putin nepregatita, dar ce puteam sa ii raspund, ca nu? Cand mie imi plac atat de mult paietele si mi-as dori sa le vad peste tot in jurul meu. In orice caz, nu a spus nimeni ca vremea paietelor a apus, ci dimpotriva, in magazinele online gasim modele noi si din ce in ce mai atragatoare. Pentru ca asa sunt paietele - irezistibile, de-a dreptul hipnotizante.

Pantaloni evazati cu paiete Pantaloni rosii cu paiete Colanti cu paiete

Daca rochii cu paiete ne sunt date sa vedem la toate evenimentele la care luam parte, incepand din acest moment putem schimba foaia si sa introducem in tinutele noastre alte piese wow din paiete. Spre exemplu, sa facem din 2018 anul pantalonilor cu paiete.

De ce nu?! Pantaloni cu paiete in acelasi ansamblu cu tricouri albe, pulovere tricotate, camasi din denim, jachete din piele si haine de blana.