7 tendinte de primavara-vara 2018 si cum sa le porti

Mixuri de culori, printuri si texturi

Rochie peste camasa: Acest trend a pornit odata cu aparitia rochiei tip furou pe care am purtat-o anul trecut pe deasupra tricourior sau a maletelor. In primavara-vara 2018 se anunta un nou trend: rochia purtata peste camasa. Poate fi o tinuta deosebita pentru zilele petrecute la locul de munca sau o tinuta ideala pentru iesirile in oras.

Mix de piese sport: Piesele si accesoriile vestimentare sport si-au facut aparitia pe podiumurile de moda in combinatii din cap pana in picioare. Daca nu este un outfit sport total, se ia un articol si se combina cu fusta sau rochie. Asa ca data viitoare cand vrei sa iti faci aparitia intr-o tinuta inedita, fii creativa si combina salopeta sport cu o fusta in clos satinata.

Mix de printuri: Anul asta nu se va supara nimeni daca in tinutele tale se vor regasi explozii de culori si printuri. Gucci, Marni, Mary Katrantzou, Dries Van Noten si Maison Margiela, creatori de moda cu renume, au adoptat deja in colectiile lor acest trend, de ce nu ai incepe sa faci si tu acelasi lucru?

Ce zici? Cum ti se par tendintele pentru sezonul care urmeaza? Te entuziasmeaza la fel de tare ca pe mine? Zic ca e timpul sa ne punem pe cautat si pe reimprospatat garderoba.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/ By Oleg Kozlovskyy