Carte de colorat pentru adulti

Femeia din zodia Taur isi ia doza de energie din natura, o plimbare in parc sau o escapada la munte/mare o sa-i aduca fericirea aia suprema, iar linistea o gaseste in lucrurile si activitatile simple. Spre exemplu, ii place sa coloreze si sa picteze. Da-i o coala de hartie si o s-o transforme intr-un tablou numai bun de pus in rama.

Anul acesta, daca nu i-ai facut cadou anul trecut, daruieste-i o carte de colorat pentru adulti. Vine la pachet cu 30 de creioane colorate si, crede-ma, o sa iti multumeasca cu fiecare ocazie pentru surpriza facuta.

Mai multe idei de cadouri pentru zodia Taur