"Niciodata nu esti pregatit sa ai un copil"

Ultima piesa lansata se numeste "De dorul tau", titlu inspirat din fapte reale. Eu ma gandesc uneori ca atunci cand esti artist, fiind implicat in tot felul de proiecte si cu atatia oameni in jur, chiar daca iubesti, te impaci mai usor cu dorul de persoana iubita. Nu e ca atunci cand stai acasa toata ziua sau chiar zile intregi, asteptandu-l sa se intoarca. Tu ce spui?

Haha da. Oarecum. E interesant insa, mereu ma gandesc la asta, ca multe piese sunt compuse in momente in care suferi si suferi rau de tot. Te deschizi, iti pui sufletul acolo si la final oamenii iti spun parerea lor sincera prin comentariile de pe retelele de socializare. Dar iti asumi lucrurile astea.

In trecut, cand aveam inimioara franta, lucram in studio foarte, foarte mult, iar cand ajungeam acasa era greu sa ma impac cu gandul ca sunt singura si incepeam sa scriu. Apoi a doua zi o luam de la capat.

Cand e momentul potrivit sa ai un copil? Te intreb asta pentru ca multe dintre noi ne punem singure piedici de genul: "nu castig suficient de multi bani incat sa asigur un trai linistit copilului", "mai trebuie sa ma cresc pe mine ca sa pot creste un copil", etc.

Niciodata nu esti pregatit sa ai un copil. Se intampla si gata. Ce sa mai zicem noi artistii de nisipurile miscatoare pe care ne aflam?! Te lupti si punct! Pentru copil, pentru tine, pentru familie. De multe ori mi-am pierdut entuziasmul pentru ca in industria muzicala nu e intotdeauna usor. De cand sunt mama, oricat de greu mi-ar fi, ma ridic din pat dimineata si muncesc ca sa ii dau un exemplu bun in viata si sa il cresc frumos!

Care au fost cele mai frumoase trairi interioare din perioada sarcinii? Poate atunci cand ai vorbit cu el, cand l-ai simtit cum isi misca piciorusele si manutele..

Toata sarcina a fost minunata. Eram foarte linistita si fericita. Am fost foarte activa. Am cantat pana in 8 luni. Am avut concerte in toata tara. Am facut si nunta.

A fost un an minunat si emotionant. Si de momentele in care il simti cum misca ce sa mai zic? Sunt magice!

In viata trebuie sa te ingrijesti de trei aspecte: minte, trup si suflet. Cat timp aloci fiecaruia?

Sincer, cat apuc in fiecare zi. In haosul frumos din viata mea. Incerc mereu sa fiu mai organizata, dar nu prea imi iese.

Mie-mi plac citatele mult. Imi plac cartile motivationale, cartile de dezvoltare personala. Se intampla sa ai un citat preferat, un motto care ti-a "ghidat" pasii? Sau o carte pe care ai citit-o si din care ai avut ce invata?

Inainte sa ma lansez in muzica am avut niste ani grei in care nu imi iesea nimic si mi se puneau piedici si evident am ajuns sa ma plang. Pana intr-o zi cand cineva mi-a zis: “Nu mai fi victima imprejurarilor!”. M-am enervat foarte tare pe moment, dar am auzit vocea aia in cap mereu si am luptat si mai tare. Si acum o aud.