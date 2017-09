Portie de good vibe de la Raluka: sfaturi de beauty, fashion si voie buna (interviu)

Pe Raluka am inceput sa o indragesc datorita vocii sale minunate si a pieselor in care, de cele mai multe ori, ma regasesc. Astazi, aceeasi Raluka este si un exemplu de urmat in ceea ce priveste conditia fizica. Voi ati vazut ce trup are??