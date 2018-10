Ei, nu chiar oricât! Pe mine mă ține o pereche de Converși – cu tot cu procesul de vintagificare, adică murdărire, zgâriere, patinare, purtare - și 10 ani. Serios, am avut prima mea pereche de sneakeri Converse acum vreo 15 ani și cu greu am renunțat la ei acum vreo 5. De atunci, oricum, am tot cumpărat diferite modele, ba la gleznă, ba gheată, dar am rămas mereu la calapodul și modelul clasic.

Eu am descoperit Converșii o dată cu pasiunea pentru Nirvana și spiritul lui Kurt Cobain și nici că m-am mai vindecat! De altfel, nici de muzica Nirvana nu m-am vindecat și nici nu caut să o fac!

Cât despre povestea brandului de teniși Converse prin prisma îmbunătățirilor Nike, am numai cuvinte de laudă. Desigur, nici nu am prins exact altă perioadă, dar mă bucură faptul că există diversitate. Chiar dacă eu, repet, cumpăr doar modelele clasice. Totuși, există o mulțime de pantofi Converse pentru femei și pe numeroase texturi și culori. Eu însămi am avut turcoaz, roșii, galbeni, navy, negri, bej și gri, ba chiar un model cu paiete, de care tare îmi este dor. Suspectez de asemenea că îmi voi achiziționa o pereche de pantofi Converse pentru femei, cu pattern cu buline, întrucât și Polka Dots găsesc că sunt clasice.

Și apropo de clasice, eu chiar cred că poți asorta pantofi Converse pentru femei la orice ținută. La blugi, tricotaje, pulovere, trenciuri, jachete din piele sau geci matlasate. La pantaloni la dungă, blazere, sacouri, paltoane și pardesiuri elegante. La fuste conice-creion, la fuste midi cloș, la rochii office sau casual, la rochii de seară chiar, dacă vrei să faci un statement de atitudine cool!

De exemplu, Converșii albi cu buline oranj sunt ideali pentru o nuntă nonconformistă! Iar ghetele cu imprimeu floral pot foarte bine să stea alături de o rochie de cocktail prețioasă, sau una de seară, dacă dress-code-ul e mai relaxat! Și ar cam trebuie să fim mai relaxați! Important e să ne simțim bine, iar istoria pantofilor sport Converse susține acest lucru: oricare ar fi traseul nostru, ceva fun nu strică! Pups

Sursa foto front page – Unsplash