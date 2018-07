Este sezonul adidașilor albi Air Nike

Au fost la un moment dat iconici. Țin minte că eram în liceu când începuse frenezia acestor pantofi sport albi, ceva mai târziu la noi, promovați de Marky Mark sau de artiștii hip-hop și de baschetbaliști precum Michael Jordan. Ei bine, dacă alegi acești adidași albi pentru anul acesta nu vei da greș!

Confortul și vibe-ul urban a la New York te vor cuceri. Și da, poți să-i porți la o rochie de seară neagră paietate și să nu distrugi dress-code-ul. Decât dacă dress-code-ul este white tie sau black tie #hihi, acolo lucrurile sunt serioase și cu toc! Revenind la Air Nike-uri, sunt mega confortabili și sunt versatili. Plus că sunt o parte din istorie! Come on!

