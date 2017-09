Jachete parka in oferta magazinelor online

Jacheta parka impermeabila

Si am ales si o jacheta parka neagra pentru ca, cine ar rezista in fata unei haine negre? Stiu ca va bat mereu la cap sa purtati haine in culori vii, dar in acelasi timp sunt constienta de faptul ca in sezonul rece, pe ploaie, vant si ninsoare, o haina inchisa la culoare rezista mai bine in fata murdariei.

Iti recomand, deci, jacheta parka impermeabila neagra care, desi pare rece prin prisma nuantei, este tare calduroasa.

Jachete parka de iarna