Toamna-iarna 2017-2018 este un sezon interesant. Altfel. Un sezon surprinzator. Si cuprinzator. Sezonul rece de care ne pregatim este plin de opuse care se atrag. Este sezonul contrastelor.

Este sezonul in care stofele pline, cadrilate se intalnesc cu tricotaje ample, pufoase. Sezonul in care matasea sta langa piele, lurex, vinil. Sezonul in care blana colorata completeaza materialele fluide.

In toamna-iarna 2017-2018 poti pastra cele mai chic rochii vaporoase din aceasta vara. Descopera ce modele de rochii se poarta si cum sa le combini, ca sa fii la moda.