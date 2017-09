Jachete parka subtiri de toamna: fii cool indiferent de vreme!

De mai bine de un an de zile am dezvoltat o pasiune nebuna pentru jachetele parka. Mi se pare ca nicio alta jacheta sau geaca nu este mai in masura sa ma protejeze de ploaie si de vant cum este o astfel de jacheta. Daca mai am si un model cu gluga, buzunare si impermeabil, atunci chiar nu am de ce sa ma mai plang. Sunt complet multumita.

Pentru toamna 2017, magazinele online pun la dispozitie zeci de modele parka pentru toate stilurile si gusturile. Am selectat pentru tine cateva dintre ele: