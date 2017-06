Ce alege mireasa Gemeni pentru nunta ei

Daca te-ai nascut sub semnul zodiacal Gemeni, inseamna ca nunta ta o sa fie altfel si tu o sa fii o mireasa altfel!

Daca acum ceva vreme va sugeram cateva idei de cadouri pentru zodia Gemeni, astazi vreau sa va povestesc despre mireasa zodiei Gemeni: ce stil adopta la nunta ei, ce rochie de mireasa i se potriveste, cum arata locul ideal pentru desfasurarea evenimentului, etc.

Femeia Gemeni este foarte feminina si isi doreste sa arate bine in orice moment. Dar daca lasam deoparte aspectul fizic, aflam ca este facuta pentru a comunica (vorbesc mult doar daca se simt confortabil in prezenta celorlalti), pentru a face schimb de informatii si este buna la observarea evenimentelor si trecerea in revista a lucrurilor pe care le traieste.

Cat despre mireasa Gemeni, stim ca va face din nunta ei o amintire pe care toti invitatii si-o vor aduce aminte cu mare drag. Nu viseaza la o nunta pompoasa, ci una simpla, dar eleganta si de calitate.

Mireasa Gemeni se va stresa ca sa aiba rochia perfecta, sa obtina machiajul perfect si coafura perfecta. Tot ea este cea care spune cu sinceritate ca tot ce isi doreste este sa fii prezenta la nunta fara sa investesti multi bani in tinuta, flori si darul de nunta.

Locul ideal pentru organizarea celui mai important eveniment din viata gemenilor este sub cerul liber, undeva pe acoperisul unei cladiri inalte, intr-o gradina sau pe un camp verde.

Prioritatile miresei Gemeni sunt gasirea unui fotograf excelent care sa imortalizeze cele mai emotionante momente de la eveniment si adaugarea unor accesorii personalizate pe mesele invitatilor.

In ceea ce priveste buchetul de flori al miresei, dar si buchetele domnisoarelor de onoare, acestea vor contine mult verde, alb si un strop de galben pentru un plus de energie si de optimism. Buchetul Suras este alcatuit din hortensie alba, craspedia, bujori, frezii albe si galbene si lisianthus.

Din cate femei Gemeni am cunoscut, la toate am remarcat pasiunea pentru bijuterii. La nunta lor e probabil sa poarte o coronita pe cap si cea mai frumoasa pereche de cercei.

Daca asculti o nativa a zodiei Gemeni povestind cum vrea sa fie rochia ei de mireasa, o sa ti se para o piesa vestimentara atat de simpla... Cu toate astea, o sa ii fie greu sa o gaseasca.

Nu e genul care probeaza zeci de modele, ci incearca sa mearga la sigur.

Pentru mireasa Gemeni, rochia alba nu este o obligatie, ci este foarte posibil sa opteze pentru una in tonuri pale.

Printre celebritatile din zodia Gemeni se numara frumoasele Naomi Campbell, Kylie Minogue si actritele Angelina Jolie si Nicole Kidman.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/ Wedding photography; Alex Gukalov, IlyaKvatyura