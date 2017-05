Nu pare un pas greu de facut, insa necesita timp si rabdare pana ma acomodez cu o alta zona de confort. Ca sa imi fie mai usor, incep prin a introduce in garderoba mea piese vestimentare din stilul casual-elegant.

Am inceput sa port camasi si bluze din materiale fine, am inlocuit jacheta sport cu trench coat-ul, desi inca port zilnic tenisi, incerc pe cat posibil sa nu ii mai combin cu un tricou clasic, iar in ceea ce priveste rochiile si fustele (marea mea "problema") mi-am zis sa incerc fustele midi si rochii tip camasa sau tricou lung, tunici, etc. Doar ca am nevoie pentru anumite momente de outfit-uri mult mai elegante decat cele de zi cu zi.

Cineva mi-a recomandat sa incerc rochia sacou care, sincer, mi se pare perfecta pentru ceea ce mi-am propus sa fac cu mine.

Rochia sacou este, intr-adevar, o piesa vestimentara foarte eleganta si feminina, dar la care ma uit si imi da sentimentul de siguranta. Adica stiu ca atunci cand am s-o imbrac nu o sa imi fac griji ca nu o sa ma simt bine in pielea mea sau ca as putea trai un moment jenant.

Mai jos las trei recomandari de rochii sacou pentru serile racoroase, pentru zilele toride de vara si pentru evenimentele importante sau intalnirile de afaceri.