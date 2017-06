Asa cum clutch-ul sau geanta-plic pretioasa de seara se poarta si in tinutele sport, casual si office. Asa cum pantofii sport pot fi asortati la fuste midi business, la rochii de seara sau la jeans. Tot asa turbanele pot fi purtate in vara asta indiferent de stil!

Am cautat cele mai chic modele de turbane pe care sa le porti in vara asta in oras, la tinutele de seara sau chiar la plaja.