Alege acel ruj in nuanta inchisa potrivit culorii tenului tau!

Rujuri in nuante inchise pentru tenul alb

Ten alb-cald: Femeile cu tenul alb-cald au ochii caprui sau negri, au pielea aurie sau maslinie, se bronzeaza usor, iar atunci cand se imbraca in alb fata lor capata o nuanta galbuie. Pentru machiajul buzelor sunt recomandate rujurile in nuante bazate pe rosu-portocaliu (piersica) si maro deschis. Femeile cu tenul foarte deschis ar trebui sa evite rujurile in nuante de roz puternic, bronz inchis si dark mocha, ca de altfel si burgundy.

Ten alb-rece: Ai tenul rece daca ai ochii albastri sau verzi, daca ai pielea deschisa la culoare (palida) si te bronzezi greu, in prima faza te arzi cand stai la soare, iar daca te imbraci in alb fata ta capata o culoare albastruie. In cazul asta, rujurile potrivite pentru tine sunt cele in nuante de albastru, roz, mov, burgundy.

Ruj rosu-portocaliu RIMMEL Ruj visiniu L'Oreal