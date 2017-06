Da, sunt genul de persoana care se simte cel mai bine in pielea ei atunci cand imbraca un outfit all black, are parul indreptat cu placa, buzele in culoarea lor naturala si unghiile in tonuri nude. Imi este confortabil si la indemana sa nu ies cu nimic in evidenta, dar vara asta simt nevoia sa ma las invaluite de culori, imprimeuri si parfumuri.

Vara asta simt nevoia sa port altceva decat clasicele perechi de blugi, sa-mi coafez parul in fiecare zi altfel si sa port ochelarii de soare pentru ca am renuntat la cei de vedere in favoarea lentilelor de contact.