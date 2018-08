Dacă discutăm despre pantaloni scurți sexy, atât pentru vară cât și pentru toamnă-iarnă, pe care designerii l-au gândit ca o curgere a verii, căci nu prea seamănă a sezon rece, îi putem împărți în două categorii. Există pantalonii scurți mulați, în stil sporty, casual, relaxat și mai există varianta de pantaloni scurți de seară, adesea croiți din materiale prețioase precum mătasea, satinul, dantela, pielea, catifeaua.

Se poartă însă și multe modele de hot pants croiți ceva mai larg, înspre Bermude. Dar vedeta sezoanelor acestora trebuie să fie modelele de pantaloni scurți strâmți. I-am văzut la Chloe, având modele cu imprimeu și fiind acompaniați de bocanci și bluze prețioase, asimetrice. I-am văzut la Saint Laurent, croiți din dantelă, în stil colanți, alături de botine și rochie scurtă, bufantă, de seară, amintind de moda anilor 80 și 90.

Am văzut pantalonii scurți mulați, din piele, latex și vinilin negru, alături de topuri cu o mânecă și sandale-botină argintie, la Paco Rabanne. Și tot la acest designer am văzut pantaloni scurți strâmți, gen short, dar cu buzunare elegante, alături de jachete androgine și cizme lungi. La Off White am descoperit colanții scurți, albi, purtați cu sacou și sandale, All White. Și asta numai dacă ne referim la moda de vară, actuală! Dar ei, fabuloșii pantaloni scurți sexy, vor fi la modă și de la toamnă!