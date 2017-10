Pantofi sport de trecut in wishlist pentru Black Friday 2017!

Tenisi imblaniti de Black Friday

Ma declar fana a pantofilor sport imblaniti, motiv pentru care primii pe wishlist-ul pentru Black Friday sunt tenisii inalti si imblaniti.

Cat e sezonul rece de lung i-as incalta zi si noapte, introducandu-i in combinatii vestimentare de la cele smart casual la cele mai sport. Combina tenisii imblaniti cu rochii in clos si fuste in pliuri, dar si cu blugi skinny sau largi, pentru un look lejer.

Alege alt model de pantofi sport