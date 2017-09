Pantofi sport must have toamna aceasta

Si toamna a venit. Momentan in calendar, ce-i drept, dar a venit si eu deja profit de ea. Mi-am pus la vedere incaltamintea pentru sezonul racoros, in special adidasii si tenisii. Mi-am facut si ordine in garderoba si am pastrat hainele care se potrivesc cel mai bine cu pantofii sport. Doar ca pantofii sport sunt usor de introdus si in tinutele office si elegante, asa ca toamna asta e timpul sa port rochii, fuste midi in clos, pantaloni drepti si mai multe camasi.