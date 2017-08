Spuneam intr-un material trecut ca pentru sezonul toamna-iarna 2017/2018 se poarta denimul din cap pana in picioare. De fapt, el s-a purtat mereu, doar ca in cele mai multe cazuri am evitat aceasta combinatie de teama sa nu riscam si sa nu socam prea mult.

Pentru anul asta, insa, nu trebuie sa ne mai facem astfel de griji. Avem unda verde la denim si il putem purta in orice fel dorim, il putem introduce in orice tinuta, pentru ca se muleaza oricarui stil.

Promit sa revin intr-un material viitor cu tinute intregi din denim, dar pana atunci te las sa alegi din piesele pe care nu trebuie sa le scapi din vedere pentru toamna aceasta.