Tendinte toamna-iarna 2017-2018: piese reprezentative

Piese clasice si comune alaturi de imprimeuri florale - in trend si in sezonul rece 2017-2018

Tinute all black. Cand vreodata nu a fost la moda o tinuta all black?! Doar ca anul asta, este mai hot ca niciodata. Comoda si mereu la indemana, combinatia de texturi si piese vestimentare negre asigura tinute elegante si stylish.

Sunt potrivite pentru sezonul toamna-iarna, cand multe dintre noi nu mai simt nevoia sa aduca culoare in outfit-uri odata ce a trecut vara.

Denim. Pun aceeasi intrebare si aici: cand vreodata si-a pierdut farmecul denimul? Niciodata, insa in toamna-iarna 2017-2018 se poarta combinatile denim din cap pana in picioare, acestea fiind deja prezente pe podiumul prezentarilor de moda.

Tinute all silver. Sa porti argintiu in plina zi, in tinuta de birou, este un act de curaj. Marii creatori de moda recomanda sa se poarte tinute all silver, dar daca nu te simti confortabil asa, te poti rezuma la o geanta argintie care va intregi orice tinuta in acest sezon.

Imprimeurile florale. Inspirate din folclor, imprimeurile florale sunt puse la loc de cinste in moda toamna-iarna 2017/2018. Ia-le cu tine la intalnirile romantice, cand mergi la teatru sau in timpul vizitelor la muzeu, la un interviu de angajare sau oricand vrei sa te simti feminina si plina de iubire.

Pentru un look boem, cauta imprimeurile florale de inspiratie vintage.

Blana artificiala sau naturala. Blana artificiala s-a purtat si in toiul verii (vezi celebrii papuci cu blana si accesoriile de la genti - jucarii sau ghemotoace de blana), dar sa nu pierdem din vedere faptul ca este ceva reprezentativ pentru sezonul rece.

Toamna si iarna abia asteapta sa isi intre in drepturi si sa va scoata de la naftalina elegantele haine de blana artificiala sau naturala.

Ce spui? Cate piese care se afla in tendinte toamna-iarna 2017/2018 detii?

Sursa Foto Front Page: Pexels