Piese must have in culoarea anului 2018: ultraviolet

Spuneam intr-un material anterior ca ultraviolet a fost desemnata culoarea anului 2018, iar eu revin astazi asupra subiectului si completez cu cateva piese must have in aceasta nuanta.

De cand am aflat verdictul dat de Institutul Pantone, ma tot gandesc ce haine violet aprins am eu in garderoba sau, mai simplu, daca am purtat vreodata o haina in aceasta culoare. Sincer? Chiar nu imi aduc aminte de vreo bluza sau vreun pulover ultraviolet. Dar imi place culoarea, sunt de acord cu ce se spune despre ea (efectele ei terapeutice) si sunt determinata sa o introduc cat mai repede in stilul meu vestimentar.