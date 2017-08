Placa de par cu perie integrata Rowenta SF7510F0 Brush&Straight Premium Care: periaza parul in timp ce il intinde

Dupa cum ii spune si denumirea oficiala, aceasta placa de indreptat are integrata inclusiv o perie de par micuta, dar eficienta, pe lateralele ambelor placi. In acest mod, periezi parul in timp ce in indrepti. Insa, atentie, nu il va lasa drept si presat complet tip „foita”, ci ii va conferi astfel volum specific.

Perii sunt naturali astfel incat sa redea un volum cat mai natural al parului, iar placile sa poata indrepta parul cat mai bine dintr-o singura miscare. Vei btine o coafura naturala ca si cum ai avea parul drept natural si nu l-ai fi intins cu placa. De aici, o multitudine de alte coafuri pot fi create fara a ami folosi placa de par.

