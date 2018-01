Portofele de firma pentru femei: modele rezistente si utile in care merita sa investesti

Portofele de firma incapatoare

Astazi vreau sa aduc in fata portofele de firma care sunt mai mult decat un simplu portofel. Vorbesc despre portofelele rezistente, incapatoare si utile care pot inlocui geanta in anumite situatii. Sunt modele in care poti tine, pe langa bani, buletin/permis de conducere, si telefonul, cheile de la casa si un ruj. Eu personal ma dau in vant dupa portofelele cu multe compartimente, neaparat pentru carduri si un compartiment pentru maruntis.

Fie ca il iei pentru tine, fie ca vrei sa il faci cadou, orienteaza-te catre portofelele din piele naturala, care sunt mult mai rezistente decat cele normale, mai ales daca vrei sa contezi pe el multi ani. Aici poti sa alegi intre modelele simple sau cele cu imprimeuri.

Portofel de piele negru Portofel cu imprimeu floral Portofel Marc Jacobs