Efect cicatrizant și ultra hidratant cu acest balsam de buze cu SPF

Tot la capitolul protecție solară pentru buze indiferent de sezon, spun și despre balsamul de buze Apivita, al cărui fan mă declar! Acest balsam cu protecție solară are 90% ingrediente naturale (și are și gust bun, deci, mănâncă-l liniștită!). Și mai are și 20 SPF. Este ultra-hidratant și dacă stai la plajă și dacă faci snowboard și razele soarelui cu zăpada albă îți ard buzele.

Alege acest balsam de buze cu SPF Apivita dacă vrei hidratare, căci această formulă menține elasticitatea pielii și este absorbit rapid, fără urme uleioase în jurul gurii. Uleiurile naturale din acest balsam lasă buzele fine, revitalizate, moi.