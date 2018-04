Nu uita așadar să pui în bagaj crema protectoare pentru față cu un SPF bun! Dar ce înseamnă SPF bun? Și care este crema solară potrivită, cum o alegi? În primul rând, evită să îți iei o cremă protectoare cu un SPF mare, doar pentru că așa ai auzit tu că ar fi bine să te protejezi. ȘI nu-ți lua una la întâmplare, pe fugă, doar ca să ai ceva pentru protecție, fără să știi nimic despre acea cremă solară, despre brandul care o produce!

Astfel, orice cremă solară are un număr care reprezintă factorul de protecție solară, prescurtat SPF. Se tot spune că o cremă solară bună are un factor de protecție cât mai mare. Ei bine, nu e chiar așa, pentru că, dacă mai vrei să te și bronzezi puțin și să mai lași cât de cât soarele să te gâdile inclusiv pe față, ar trebui să știi că nu orice tip de ten are nevoie de o cremă de protecție cu SPF ridicat.

Dar hai să descoperim împreună cum alegem crema de protecție solară potrivită tipului nostru de ten!